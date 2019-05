Facebook si rinnova: nuovo client, interfaccia grafica ed icona

Facebook, nel corso dell’F8 Conference di San Josè, ha annunciato il lancio della nuova applicazione ufficiale, tanto bistrattata e criticata dagli utenti per l’eccessiva pesantezza. La novità più importante è senza dubbio a livello estetico: sparisce infatti l’iconico blu che aveva accompagnato l’app durante il suo ciclo di vita.

Internamente, l’aggiornamento è noto con il nome in codice FB5 e come descritto da Zuckerberg, si tratta dell'update estetico più importante degli ultimi cinque anni.

Le novità però non abbracciano solo l’applicazione, ma anche la versione browser del social network, che sarà rivoluzionata solo successivamente.

La nuova applicazione metterà al centro un bianco minimal, cornici grigie ed una grafica più pulita.

Aggiornamento anche per l’icona ufficiale, che sarà sostituita da un cerchio con al centro l’iconica “f”.

Saranno di fondamentale importanza nella nuova applicazione i gruppi, che saranno più facili da trovare e da creare. Zuckerberg ha anche affermato che la sua società metterà a disposizione un’ampia serie di strumenti che consentiranno di gestire facilmente i gruppi: sarà possibile segnalarli con maggiore immediatezza per motivi come l’hate speech, molestie, bullusmo ma anche spam e vendite non autorizzata.

Anche sulla versione desktop sarà completamente rimosso il blu, a favore di un’UX bianca più pulita.

Sono stati annunciati anche dei cambiamenti per la pagina profilo: la foto ed il nome saranno messi nella parte centrale, proprio in mezzo alla copertina.

La nuova applicazione di Facebook è già disponibile negli Stati Uniti e molti altri mercati. Per quanto riguarda la nuova versione desktop, bisognerà ancora aspettare un po’.

Una novità senza dubbio importante, che si affianca all'arrivo del Messenger su desktop.