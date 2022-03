Facebook ci ripensa: 'vietato chiedere la morte a Putin'

A pochi giorni dal cambio di policy di Meta in occasione della guerra in Ucraina, che ha scatenato la furibonda reazione di Mosca, Facebook ci ripensa ed ha chiarito che le nuove regole non consentono agli utenti di condividono post in cui “chiedono o augurano la morte di un capo di stato”.

Ciò vuol dire che, al netto della nuova politica sull’hate speech attiva in Ucraina, Russia, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia, Ungheria e Romania, gli utenti non potranno chiedere esplicitamente la morte del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, aveva giustificato tale dichiarazione affermando che con questa mossa la sua compagnia mirava a proteggere i diritti degli ucraini e non segnava un cambio di politica di moderazione: Facebook infatti non consente post di “discriminazione, violenza e molestie nei confronti dei cittadini russi”.

“Ora stiamo restringendo l’attenzione per chiarire esplicitamente nella guida che non deve mai essere interpretato come un condono della violenza contro i russi in generale” ha sottolineato lo stesso Clegg in un altro post interno rivolto al team di moderazione del social network.

La Russia, dal suo canto ha immediatamente risposto a questo primo cambio bloccando Instagram nel paese e bollando Meta come una società estremista.