Facebook: ripristinata la pagina delle '6000 sardine', era stata oscurata domenica

Dopo quasi due giorni di polemiche e comunicati al vetriolo, Facebook ha ripristinato la pagina delle "6000 sardine", il movimento di Bologna nato qualche settimana fa per protestare contro la Lega. La vicenda fonda le sue radici nella serata di domenica, quando gli organizzatori avevano lamentato l'ingiusto oscuramento della pagina.

L'indirizzo facebook.com/6000sardine è infatti nuovamente accessibile, mentre fino a due giorni fa restituiva il messaggio "spiacenti, questo contenuto non è al momento disponibile", ed anche effettuando la ricerca tramite l'apposito campo non era possibile trovarla. Lo stesso vale anche per la pagina di riserva 6000 sardine 2, che è nuovamente disponibile.

Il movimento bolognese in un comunicato aveva affermato che "la pagina 6000 sardine è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l'oscuramento della pagina. Siamo fiduciosi che possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare".

Da parte di Facebook non era arrivata alcuna risposta ufficiale, ma è probabile che la chiusura fosse stata causata dall'elevata mole di segnalazioni.