Facebook, ci risiamo: 100 sviluppatori hanno avuto accesso ai dati degli utenti

Ci risiamo: nuova grana privacy per Facebook. Nella giornata di ieri il colosso di Menlo Park ha rivelato che circa 100 sviluppatori potrebbero aver avuto accesso ai dati degli utenti, inclusi nomi e le immagini del profilo di persone appartenenti a gruppi specifici sul social network.

La compagnia di Mark Zuckerberg ha recentemente scoperto che alcune applicazioni hanno mantenuto l'accesso a questo tipo di dati nonostante le modifiche apportate al servizio nell'aprile del 2018, per impedire proprio pratiche di questo genere.

Nel post sul blog Facebook ha confermato di aver revocato i permessi ed ha contattato 100 partner che potrebbero averli sfruttati. Secondo i dati in possesso dei ricercatori, almeno 11 partner di sviluppo avrebbero avuto accesso a questo tipo di dati negli ultimi sessanta giorni.

"Anche se non abbiamo alcuna evidenza di abusi, chiederemo l'eliminazione di tutti i dati dei membri e faremo delle verifiche per ottenere conferma della cancellazione" si legge nel post pubblicato, in cui però non è stato evidenziato il numero di utenti coinvolti.

Per Facebook però si tratta di un'altra pessima notizia, che rende ancora più difficile la propria posizione. A seguito del caso Cambridge Analytica la fiducia degli iscritti nei confronti la società è diminuita vertiginosamente, nonostante le limitazioni imposte dal social network.