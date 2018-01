Facebook rivoluziona il News Feed: focus su amici e familiari

Una vera e propria rivoluzione. Possiamo definirli così i cambiamenti che Facebook ha apportato al News Feed , in quanto sono i più importanti introdotti negli ultimi anni.

Facebook ha annunciato che attraverso questo aggiornamento si è preposto l'obiettivo di "avvicinare le persone", nell'ambito della propria strategia che mira a stimolare maggiormente la discussione.

Il nuovo News Feed darà priorità ai contenuti che saranno scelti dall'algoritmo del social network e che riterrà interessanti per ogni utente sulla base delle interazioni passati. I messaggi e contenuti che avranno una posizione rilevante nel News Feed saranno quelli di amici e parenti, o ad esempio consigli sul prossimo viaggio. La società mirerà, nel corso delle prossime settimane, a stimolare sempre più la discussione con argomenti interessanti.

Per coloro che gestiscono le pagine, però, il tutto potrebbe essere preoccupante. Facebook, nel post pubblicato sul blog ha affermato che i contenuti distribuiti da brand e società scenderanno a livello di priorità nel News Feed. L'azienda, però ha offerto qualche consiglio per coloro che vogliono pubblicare contenuti di rilievo sul News Feed degli utenti. Gli amministratori dovranno concentrarsi su contenuti che stimolino le discussioni tra gli utenti, con video in grado di offrire un alto tasso di interazione.

Se da una parte questa notizia rappresenta una piacevole novità per gli utenti, dall'altra preoccuperà sicuramente gli amministratori delle pagine.

Fateci sapere attraverso i commenti se siete d'accordo o meno con queste modifiche.