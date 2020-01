Facebook rivoluziona la privacy degli utenti: introdotti i nuovi controlli

Facebook ha introdotto una vera e propria rivoluzione per il controllo della privacy, dopo i numerosi problemi riscontrati lo scorso anno che hanno messo sulla graticola il social network di Mark Zuckerberg. Proprio il CEO, in un post pubblicato sul blog ufficiale ha annunciato il lancio di una nuova serie di strumenti.

Innanzitutto, Big F richiederà a tutti gli utenti una revisione completa delle impostazioni sulla privacy attraverso un pannello riepilogativo denominato "Privacy Checkup", in cui saranno poste una serie di domande sulle opzioni dei post, delle informazioni personale ed altro.

Ma non è tutto, perchè Facebook ha anche lanciato un nuovo tool denominato "Off-Facebook Activity", che come suggerisce il nome farà un sommario dei servizi di terze parti che tramite le autorizzazioni date dagli utenti hanno accesso alle informazioni del profilo. La società di Menlo Park ha anche annunciato l'implementazione delle notifiche per i login effettuati da app di terze parti tramite il proprio account (ovvero quando iscrivendosi ad un servizio si clicca sul tasto "accedi tramite Facebook").

Il tool Off-Facebook Activity è già disponibile, mentre il Privacy Checkup inizierà a comparire nel pannello notifiche degli utenti nel corso delle prossime settimane. Sarà anche possibile cancellare tutti i dati memorizzati dalle app.