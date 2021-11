Facebook: i robot avranno il tatto grazie a questo sensore da 15 Dollari

Non di solo Metaverso vive Facebook, nonostante il recente cambio di nome della compagnia in Meta. Accanto alle tecnologie VR e AR, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha compiuto importanti passi avanti anche nel campo dell'IA e dei robot: l'ultima novità mostrata dai Facebook AI Research Labs, infatti, è un robot dotato del senso del tatto.

Facebook ha infatti annunciato di aver sviluppato una serie di tecnologie tattili per i suoi robot, che permetteranno loro di ottenere quanto di più vicino possibile al senso del tatto umano. Il direttore scientifico della sezione IA di Facebook, Yann LeCun, ha spiegato che le sperimentazioni dell'azienda sui robot sono state in salita per qualche anno: "Quando sono entrato in Facebook, ho parlato con Mark Zuckerberg e gli ho chiesto 'c'è qualche area collegata all'IA su cui credi non dovremmo fare ricerche?' Lui mi ha risposto: 'non riesco a trovare un motivo per cui dovremmo lavorare sulla robotica'. Quello è stato il punto di partenza dei FAIR [Facebook AI Research] Labs".

Dopo qualche anno, però, le cose sono cambiate: in particolare, LeCun ha realizzato che la robotica è fondamentale per i progressi nel campo dell'IA, permettendo "la chiusura del cerchio tra percezione, ragionamento, pianificazione e azione; e poi anche per il feedback che riceviamo dall'ambiente". Per questo, FAIR Labs ha iniziato a lavorare anche in campo robotico, cercando di portare avanti ricerche diverse dalla concorrenza.

Così è nato DIGIT, un sensore tattile compatto e basso prezzo, annunciato inizialmente nel 2020 e ora presentato ufficialmente alla comunità scientifica. Un ricercatore di FAIR, Robert Calandra, ha anche spiegato il funzionamento di DIGIT: "Nel sensore DIGIT è presente una fotocamera e ci sono dei LED RGB posizionati attorno a del gel di silicio. Quando il gel tocca un oggetto, questo crea delle ombre e dei cambiamenti nei colori dei LED, che sono ripresi dalla telecamera e elaborati dal sensore. Ciò permette a DIGIT di avere una sensibilità estremamente elevata, ma anche di essere poco costoso da produrre".

Il costo molto basso di DIGIT, che si aggira attorno ai 15 Dollari, lo rende perfetto per applicazioni industriali, mediche e persino nella lavorazione dei prodotti, permettendo ai robot di capire quanta pressione applicare sui materiali oppure quale sia la superficie con cui sono a contatto. Inoltre, tutta la ricerca su DIGIT è gratuita e open-source, quindi liberamente accessibile online.



Il contributo al progresso scientifico dato da FAIR Labs e, per estensione, da Facebook è innegabile, ma non sappiamo se basterà a risollevare l'azienda di fronte all'opinione pubblica, ancora scandalizzata per i contenuti dei Facebook Papers.