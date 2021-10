Facebook, rubati i dati di 1,5 miliardi di account e messi in vendita? L'indiscrezione

Il tempismo con cui arriva l'indiscrezione non è esattamente di quelli perfetti per Facebook. Infatti, proprio durante i disservizi legati al popolare social network, Instagram e WhatsApp, sta iniziando a circolare online un'indiscrezione importante. Infatti, sarebbero stati rubati e messi in vendita i dati di 1,5 miliardi di account Facebook.

Le voci di corridoio sono partite da Privacy Affairs, che ha segnalato che alcuni hacker starebbero cercando di vendere, tramite un non meglio precisato forum, un database che conterebbe informazioni relative al succitato numero di profili. Più precisamente, in ballo ci sarebbero ID utente, sesso, numero di telefono, indirizzo e-mail, posizione e nome. La fonte afferma che "i dati sembrerebbero autentici".

Tuttavia, ovviamente per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali e va detto che il tutto è con ogni probabilità slegato dall'attuale down. Infatti, la stessa fonte fa riferimento al fatto che la pubblicazione dei post sul forum da parte degli hacker risalirebbe a fine settembre 2021. 5.000 dollari per i dati di un milione di profili sarebbe una delle proposte dei criminali. Il "prezzo" totale per tutto? 7,5 milioni di dollari. Si tratterebbe di dati recenti, ma nulla sembra essere legato ai disservizi del 4 ottobre 2021. In ogni caso, ovviamente attualmente c'è ancora molta "confusione" in merito, dunque è bene prendere il tutto con la dovuta cautela.

Per il resto, la notizia del presunto furto di dati sta facendo il giro del mondo. Ad esempio, TweakTown ha già trattato la questione. Al netto di questo, ribadiamo che nulla è confermato. Per intenderci, il semplice presunto "annuncio" degli hacker non significa necessariamente che abbiano realmente ottenuto così tante informazioni. Inoltre, per il momento la questione è stata analizzata "direttamente" solamente da pochi, ad esempio Privacy Affairs, quindi è praticamente impossibile essere certi del tutto.