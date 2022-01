Facebook saluta i 'video di profilo': da febbraio sarà possibile usare solo foto

Non molti saranno a conoscenza dell’opzione di Facebook che consente di impostare un video di sette secondi al posto della classica foto profilo. Si tratta di un’opzione poco utilizzata dall’utenza, ma presente sul social network targato Meta da ben sette anni. Tuttavia, a breve svanirà anch’essa.

A segnalarlo su Twitter è stato il noto consulente di social media Matt Navarra, il quale ha ricevuto un avviso da parte di Facebook stessa in merito all’abbandono di tale funzionalità: “Se non sostituirai il tuo video con una foto, il 7 febbraio 2022 la cover del video diventerà la tua nuova foto profilo”, ha segnalato la piattaforma.

A corroborare l’addio alla feature è proprio la scomparsa dell’opzione per impostare un video come immagine del profilo, notata da diversi utenti tra Twitter, Reddit e Facebook stesso. Al momento, però, mancano dettagli alcuni sulle ragioni dietro questa decisione da parte dei gestori del social. Che si tratti proprio di un utilizzo inferiore alle previsioni fatte nel 2015? O magari veniva usata in maniera inappropriata da alcuni utenti, seppur abbastanza di nascosto? Sarà interessante capire se Facebook fornirà delle spiegazioni in merito.

Rimanendo nell’universo Facebook, giusto ieri abbiamo visto come la criptovaluta Diem/Libra non vedrà la luce in seguito alle pressioni fatte dalla Federal Reserve Statunitense nei confronti di Silvergate, partner bancario della Diem Association istituita da Meta.