Facebook sarebbe in trattativa con Cristiano Ronaldo per realizzare un reality show

Stando ad alcuni rumor riportati da Variety, Facebook starebbe cercando ancora una volta di ingaggiare la star del calcio mondiale Cristiano Ronaldo: dopo le indiscrezioni che lo volevano al lavoro su una "scripted drama" per il social network, basata su una squadra femminile e ambientata a New York, ora si parla di un vero e proprio reality show.

Le fonti che hanno fornito le informazioni alla rivista americana parlano di un progetto costituito da 13 episodi, un numero di puntate che suggerisce come lo show possa essere ritenuto molto simile ad una docu-serie. I dettagli purtroppo scarseggiano, ma pare che il colosso di Zuckerberg sia disposto a sborsare 10 milioni di dollari per assicurarsi la presenza di Cristiano Ronaldo all'interno del cast.

Per quanto riguarda la data a cui risalirebbero le trattative tra il cinque volte Pallone d'Oro e Facebook, le fonti divergono, ed indicano ognuna una finestra temporale differente; sembrano però concordi nel riportare che la produzione del reality verrà affidata alla compagnia Matador Content e all'agenzia di stampa sportiva Religion of Sports.

La popolarità del celebre calciatore sembra ormai arrivata alle stelle: di recente la parola "Ronaldo" risulta essere la più cercata in assoluto nel web, in grado di scavalcare anche i giganti di sempre "Facebook" e "Google", che per anni hanno dominato incontrastati tutte le classifiche di ricerca; merito anche dei recenti rumor, secondo i quali sarebbe molto vicino a vestire la maglia della Juventus.