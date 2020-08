Facebook si schiera con Fortnite rendendo esplicite le commissioni di Apple

In seguito alla rimozione di Fortnite dall'App Store e alla diatriba tra Apple ed Epic Games, Facebook ha puntualmente lanciato una "frecciatina" all'azienda di Tim Cook.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come si può leggere sul blog ufficiale di Facebook, la società di Mark Zuckerberg ha affermato di aver chiesto ad Apple di ridurre le commissioni legate alle applicazioni pubblicate sull'App Store, che attualmente sono pari al 30%. Inoltre, Facebook ha provato ad ottenere l'autorizzazione da parte del colosso di Cupertino per poter utilizzare il suo sistema di pagamento Facebook Pay. Come potete ben immaginare, Apple non ha approvato nessuna delle richieste.

Per questo motivo, Facebook, società che già in passato aveva criticato l'azienda di Tim Cook, ha annunciato che renderà esplicita la commissione del 30% quando vengono effettuate transazioni relative agli eventi a pagamento tramite la sua applicazione ufficiale. Su iOS comparirà in basso l'esplicito messaggio "Apple takes 30% of this purchase" ("Apple trattiene il 30% di questo acquisto"), mentre su Android non verrà fatto riferimento diretto alla società di Cupertino ma ci sarà un più generico "Facebook doesn't take a fee from this purchase" ("Facebook non trattiene commissioni su questo acquisto").

L'annuncio della società di Mark Zuckerberg arriva pochi giorni dopo lo storico "affondo" da parte di Epic Games, la software house dietro Fortnite. Insomma, la mossa di Facebook sembra quasi strizzare l'occhio a Tim Sweeney e soci. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.