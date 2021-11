Facebook: secondo un report, un utente su otto sarebbe vittima di 'internet addiction'

A due settimane dalla loro pubblicazione, i Facebook Papers sono ancora al centro del dibattito pubblico. Le informazioni riportate dalla whistleblower Frances Haugen, infatti, hanno causato una grande perdita di popolarità per Facebook, tanto che alcuni credono che il recente cambio di nome in Meta sia un pretesto per "ripulire" l'azienda dalla sua fama negativa.

Dopo che i Papers hanno portato a galla i piani di Facebook per attirare i più piccoli sulla piattaforma, sono emerse altre informazioni che, se fossero confermate, si rivelerebbero piuttosto problematiche per l'azienda. In particolare, uno studio interno al colosso di Menlo Park dice che un utente su otto di Facebook avrebbe riportato disturbi psichici legati all'uso dei social network, che si sarebbero manifestati con un uso compulsivo delle piattaforme sociali.

Il Wall Street Journal, che riporta la ricerca sulle proprie pagine, scrive che questi disturbi avrebbero reso impossibile per diversi utenti di Facebook e Instagram una regolare vita lavorativa, relazionale e persino un corretto ciclo sonno-veglia. Il Wall Street Journal definisce il problema come "internet addiction", e afferma che Facebook ne è a conoscenza da anni.

Il report citato dal giornale, infatti, proverrebbe da un team interno all'azienda, il cui compito sarebbe stato quello di monitorare il benessere degli utenti dei social network. Per via delle posizioni molto critiche nei confronti di Facebook e Instagram, tuttavia, il report non sarebbe stato preso in considerazione dai vertici della compagnia e il team che l'ha redatto sarebbe stato sciolto nel 2019.

Il Vice Presidente del comparto ricerca di Meta, Pratiti Raychoudhury, ha risposto all'articolo del WSJ sul suo blog, dicendo che il giornale avrebbe dato un'interpretazione errata della ricerca. Molti utenti, però, hanno notato che questa risposta è ormai uno standard di Facebook, soprattutto in merito agli articoli del Wall Street Journal raccolti nella "serie" Facebook Files, redatta dal giornale a partire dai Facebook Papers trasmessi da Frances Haguen alla testata.