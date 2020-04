Facebook sfida Twitch e YouTube: in arrivo oggi Facebook Gaming

Facebook è pronta a lanciare l'assalto a Twitch e YouTube e secondo quanto riferito dal New York Times nella giornata di oggi dovrebbe essere pubblicata l'applicazione Facebook Gaming, anch'essa indirizzata alla community degli streamer. Le fonti del Times però riferiscono che l'app potrebbe includere anche dei casual game.

Gli streamer, per dare il via allo streaming dei titoli mobili sulle rispettive pagine Facebook, non dovranno fare altro che cliccare su "Go Live". Chiaramente, i follower potranno assistere alle dirette ma non è chiaro che tipi di metodi abbia studiato il social network di Mark Zuckerberg per consentire l'interazione. Probabile una ripresa dei metodi delle dirette "classiche".

Il processo di monetizzazione sarà però simile a Twitch: non sarà mostrato alcun tipo di annuncio pubblicitario, ma ci si affiderà a delle "stelline" che potranno essere donate dagli spettatori.

L'applicazione a quanto pare inizialmente sarà disponibile solo per Android, in quanto si attende l'approvazione da parte di Apple per l'arrivo sull'App Store di iOS. Resta da capire anche che tipo di accordo abbia stretto col colosso di Cupertino in quanto le politiche dell'App Store potrebbero impedire la trasmissioni di filmati da app di terze parti.

Negli ultimi mesi comunque Facebook ha già testato l'app in America Latina e nel sud est asiatico.