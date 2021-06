Facebook Shops in arrivo su Instagram e WhatsApp: novità in arrivo per i commercianti

Facebook continua ad agire lato e-commerce con sempre più funzioni in arrivo nell’intero ecosistema di applicazioni: l’ultima novità, in particolare, vede l’aggiunta della sezione Shops all’interno di WhatsApp, assieme agli elenchi di annunci all’interno del Marketplace visibile su Facebook e alla Visual Search su Instagram.

A riferire dell’imminente arrivo di queste funzionalità è stato lo stesso CEO di Facebook Inc., Mark Zuckerberg: “Stiamo portando i negozi su WhatsApp e li stiamo portando su Marketplace su Facebook, il che renderà più facile per le persone trovare i prodotti o i marchi con cui vogliono interagire”, ha detto durante una trasmissione in diretta, aggiungendo che Facebook e Instagram sono estremamente importanti per i negozi soprattutto di piccole e medie imprese in quanto contano oltre 300 milioni di visitatori al mese e più di 1,2 milioni di negozi attivi mensilmente, il tutto a solo un anno dal lancio.

L’obiettivo di tutte queste novità, ovviamente, è aumentare l'attrattiva per i proprietari di piccole e medie imprese i quali dovranno impostare la pagina del proprio negozio una sola volta per poi vedere sia su Facebook che Instagram e WhatsApp un insieme di funzionalità, tra vetrine dei propri prodotti e chat con i potenziali clienti, estremamente utili e facili da usare per ambo le parti.

Si tratta di uno sviluppo importante lato e-commerce che fornisce una spinta ormai necessaria a tutti gli artigiani e proprietari di negozi, che diventerà disponibile “a breve” anche in Europa e dunque anche in Italia. Non mancheranno anche novità lato server, dato che la ricerca visiva che verrà implementata su Instagram verrà potenziata dall’intelligenza artificiale per offrire la creazione di una “rete di articoli” a partire dalle foto dei prodotti caricate dall’utente stesso. Insomma, tante novità da aspettare e provare appena disponibili per chiunque possiede un negozio!

Intanto non mancano anche altre funzionalità in arrivo, tra cui le nuove Live Audio Rooms per rispondere a Clubhouse e l’IA che crea un font a partire da una parola sola.