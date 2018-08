Facebook si baserà interamente su energia rinnovabile entro il 2020

Facebook ha annunciato oggi che ridurrà le sue emissioni del 75% e farà funzionare la sua attività al 100% con energia rinnovabile entro la fine del 2020. L'obiettivo è quello di prendere parte alla lotta al cambiamento climatico. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

La società ha firmato dei contratti per l'utilizzo di oltre 3 gigawatt di energia solare ed eolica dall'inizio del 2013, anno in cui la società californiana ha deciso di iniziare a sfruttare il rinnovabile. L'annuncio arriva direttamente da un post pubblicato sul blog ufficiale della società di Mark Zuckerberg. Il progetto comprende tutti i data center di Facebook, compresi i centri in Oregon, Virginia, Nuovo Messico e Svezia.

Facebook afferma di aver già raggiunto l'obiettivo che si era prefissata nel 2015, ovvero quello di sostenere il 50% delle proprie strutture con energie rinnovabili proprio entro quest'anno. Inoltre, la società californiana afferma di averlo raggiunto addirittura in anticipo, visto che ha raggiunto lo scorso anno il 51% di energia rinnovabile.

In modo simile a Facebook, molte altre aziende tecnologiche stanno cercando di diventare ecologiche. Ad esempio, a giugno, Samsung ha promesso di far funzionare le sue attività negli Stati Uniti, in Europa e in Cina con il 100% di energia rinnovabile entro il 2020. Non sono da meno Apple e Google, che dallo scorso aprile stanno entrambe utilizzando molta energia rinnovabile, eolica o solare.