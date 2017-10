Facebook smentisce: "No, non vi spiamo con il microfono dei vostri smartphone"

si è trovato nella posizione di dover smentire un rumor negativo che girava da un bel po' di tempo: il fatto che il social utilizzasse ildegli smartphone dei propri utenti per origliare le loro conversazioni. Per la smentita si è scomodato direttamente Rob Goldman, Vicepresidente del reparto pubblicitario della compagnia.

Il tutto nasce da un tweet di PJ Vogt, co-host di un podcast dedicato alla tecnologia che si chiama Reply All. La prossima puntata del programma sarebbe stata, in parte, incentrata proprio su questa diceria. Sulla credenza condivisa da molte persone che, dopo aver menzionato un certo oggetto o un certo argomento all'interno di una conversazione privata "offline", si sarebbero poi trovati alcune pubblicità, guarda caso, inerenti.

Una coincidenza, o meglio, il frutto della mole di dati impressionante che il social di Mark Zuckerberg avrebbe a disposizione. Insomma, il social ci conosce così bene che le possibilità che ha di prevedere una nostra esigenza, o azzeccare un nostro desiderio, sono molte alte. Il marketing si basa moltissimo sulla statistica, e ogni nostra scelta è influenzata da fattori che nemmeno immaginiamo. Vi basti pensare che ci sono studi che evidenziano come una certa fascia d'età preferisca un colore ad un altro, come le persone di una determinata area geografica tendano a possedere più macchine, o a volere una determinata marca di frigoriferi. Insomma, magari con nostra madre parliamo di quanto ci piacerebbe prendere un maglione della Lacoste. Nei giorni seguenti –puff– ecco che ci compare un ads proprio della Lacoste, e allora subito pensiamo a chi sa quale spionaggio di massa. La verità è che probabilmente chi ha la nostra età, like al tipo di pagine a cui abbiamo like noi, frequenta un certo tipo di scuola e via dicendo, tende a desiderare prodotti della Lacoste.

Per quanto ci piaccia pensare che siamo dei "fiocchi di neve" unici al mondo, la verità è che siamo semplicemente dei numeri nel grande gioco della statistica. Ovviamente questo è un esempio a caso, ma grossomodo funziona (anche) così.

Ecco, quindi, che per ribadire questa ovvietà il povero Goldman ha dovuto replicare direttamente al tweet di Vogt, visto l'andazzo che stava prendendo il test. "Gestico il reparto ads di Facebook", ha detto. "Non lo facciamo e non useremo mai il vostro microfono per il targeting degli ads. É semplicemente falso".