Facebook smentisce: 'Non abbiamo rimosso alcun post di Salvini'

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia della cancellazione, per la prima volta in assoluta, di un post di Salvini da Facebook, su segnalazione del movimento fondato dal 44enne Stephen Ogongo, che aveva pubblicato anche uno screenshot. A quanto pare però si è trattato di un malinteso, come spiegato da un portavoce.

Parlando con il Corriere, un rappresentante del social network di Mark Zuckerberg ha spiegato che "quando le persone ci segnalano una pagina per intero per violazione dei nostri Standard della Comunità, di norma notifichiamo loro qualunque provvedimento preso nei riguardi dei contenuti presenti sulla pagina. Lo facciamo anche se la violazione riguarda contenuti che nello specifico non sono stati segnalati. Lo scorso 25 luglio abbiamo inviato ad un utente che aveva segnalato la pagina “Lega-Salvini Premier” una notifica che confermava la violazione dei nostri Standard della Comunità. Questa violazione era relativa ad un post effettuato da un altro utente sulla pagina e non dall’amministratore stesso della pagina".

Sostanzialmente, quindi, la piattaforma social non ha cancellato un post pubblicato dagli amministratori della pagina "Lega - Salvini Premier", ma un commento pubblicato da un utente, che nulla ha a che fare con i gestori. Ovviamente non è stato reso noto l'autore del commento, tanto meno i contenuti, ma Facebook si è scusato per "aver creato della confusione".