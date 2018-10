Facebook e Snapchat tra le principali fonti di news per gli studenti universitari

Numerosi studi confermano come le persone si informino principalmente sui social network come Facebook, Twitter e, a sorpresa, anche Snapchat. A confermarlo è la Knight Foundation, secondo la quale tra gli studenti universitari americani Snapchat è secondo solo a Facebook in quanto fonte di notizie.

In un sondaggio che ha coinvolto 5844 studenti appartenenti ad 11 istituti universitari americani, l'89% ha confermato di essersi informato grazie ai social nel corso della scorsa settimana. La principale piattaforma usata è Facebook, usato dal 71% degli intervistati durante il periodo preso in esame; il secondo posto è occupato a sorpresa da Snapchat, la cui percentuale di utilizzo si attesta sul 55%.

A seguire ci sono YouTube, Instagram e Twitter, che vengono usati rispettivamente dal 54%, 51% e 42% degli studenti. Dallo studio emerge quanto sia facile reperire le news su Snapchat, e come molti studenti universitari non leggano più i giornali, e preferiscano informarsi sui social.

Un risultato piuttosto buono per il social network di Evan Spiegel, che ad agosto dichiarava di aver perso circa 3 milioni di utenti solo nel trimestre precedente. Snapchat deve infatti vedersela con il rivale di sempre, Instagram, che si è appena aggiornato introducendo i Nametag, una sorta di QR Code che aiutano gli utenti a trovare i rispettivi profili.