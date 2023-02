Facebook è un social 'morto'? No, anzi: più di due miliardi di utenti attivi, è un record

In parallelo all'ottima trimestrale di Meta per il periodo compreso tra ottobre e dicembre 2022, la compagnia presieduta da Mark Zuckerberg ha oggi ottenuto un record importantissimo: pare infatti che, nello scorso trimestre, Facebook abbia superato i due miliardi di utenti attivi ogni giorno sulla propria piattaforma.

Un report di Engadget basato sui dati della trimestrale di Facebook, infatti, spiega che Facebook è cresciuto di 16 milioni di utenti nell'ultimo trimestre, superando i due miliardi di account attivi ogni giorno. Il traguardo è un vero e proprio record per il social network di Menlo Park e per il mondo della tecnologia tutto, e segnala che Facebook è riuscito a ritagliarsi un ampio spazio presso il grande pubblico, nonostante ormai la piattaforma si avvii nella sua terza decade di vita.

In parallelo, anche Whatsapp ha raggiunto i due miliardi di utenti attivi su base giornaliera, in particolar modo grazie alla sua espansione nei mercati emergenti. Anche in questo caso, comunque, il dato è di enorme rilevanza e segna un grande successo per Meta. Al contrario, invece, il Metaverso di Facebook fatica a ingranare, facendo perdere alla compagnia un miliardo di Dollari al mese.

Il successo delle due piattaforme social, comunque, non sarà sufficiente a tenere Meta al sicuro da tagli e licenziamenti. Al contrario, lo stesso Mark Zuckerberg, rivolgendosi ai suoi investitori, ha spiegato che il 2023 sarà l'"anno dell'efficienza", che verrà raggiunta anche a costo di tagli di personale ed esuberi di ampia portata.

Non è chiaro, però, se con queste parole Zuck si riferisse al taglio del 13% della forza-lavoro di Meta avvenuto lo scorso novembre e che ha portato a ben 11.000 licenziamenti nella compagnia o se volesse prefigurare una seconda ondata di esuberi in arrivo nel 2023, magari in risposta al peggioramento delle condizioni macroeconomiche su scala globale.