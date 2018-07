Facebook: sono in arrivo le pubblicità in realtà aumentata, si inizia con Micheal Kors

Il social network creato da Mark Zuckerberg ha intenzione di introdurre una nuova feature per il suo settore pubblicitario: si tratta delle inserzioni in realtà aumentata, destinate a popolare le News Feed degli utenti. Al momento sono ancora in fase di test, ma in futuro potrebbero essere parte integrante dei servizi offerti dalla piattaforma.

Questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti, e consiste nella possibilità di "indossare" alcuni prodotti sponsorizzati, come gli occhiali da sole, grazie ad un sistema molto simile a quello già visto con i filtri di Snapchat e Instagram. I primi test sono stati effettuati con un modello della collezione Micheal Kors, ma sono innumerevoli gli accessori che si prestano a questa iniziativa.

Facebook ha acquistato MSQRD nel 2016, un'app che mette a disposizione diversi filtri facciali in realtà aumentata; la sua tecnologia permette agli utenti di interagire con delle versioni digitalizzate della marce proposta con le inserzioni, per poi acquistarla tramite la relativa applicazione.

I grandi marchi pronti a sfruttare questa nuova feature sono già molti: tra questi troviamo Sephora, Wayfair e Pottery Barn, che si dichiarano pronti a proporre i propri prodotti in realtà aumentata già a partire da questa estate.

Nel frattempo, il social network ha siglato un accordo per portare la Premier League in Asia, via streaming.