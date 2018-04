Facebook a pagamento? Il sito ci sta pensando seriamente. Parola di Sheryl Sandberg

Si torna a parlare di Facebook a pagamento. Le dichiarazioni, rilasciate ormai qualche settimana fa da Sheryl Sandberg hanno provocato non poco rumore, e sono state anche riprese dall'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, nel corso dell'udienza tenuta al Congresso.

Il tema è diventato di stretta attualità e la stessa COO del gigante di Menlo Park ne ha nuovamente parlato durante la conference call tenuta la scorsa notte a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari del primo trimestre dell'anno.

L'importante dirigente, ritenuta il braccio destro di Zuckerberg alla guida del sito, è stata ancora più concreta e, parlando con gli azionisti ha affermato che "abbiamo sicuramente pensato a molte altre forme di monetizzazione, inclusi gli abbonamenti. Continueremo a farlo anche in futuro", il che lascia aperta alla possibilità ad un possibile piano di sottoscrizione a Facebook che preveda il lancio di un pagamento mensile per rimuovere le pubblicità ed interrompere la condivisione di dati per motivi pubblicitari.

Al momento però nè la Sandberg, tanto meno Zuckerberg hanno parlato delle novità che potrebbero essere presenti in questa variante a pagamento del sito, tanto meno del possibile lancio. E' chiaro però che il caso Datagate ha fatto diventare quella che sembrava una semplice idea qualcosa di più. Resta anche da capire però che impatto potrebbe avere sugli utenti questo sistema.