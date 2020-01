Facebook, stretta sui deep fake: saranno vietati in vista delle elezioni del 2020

In vista della campagna elettorale presidenziale in corso negli Stati Uniti, Facebook ha annunciato di aver bandito qualsiasi tipo di video deep fake dalle proprie piattaforme. La notizia è stata accolta favorevolmente dai media, che avevano chiesto a gran voce una misura di questo tipo per evitare la propagazione di fake news.

Nel post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Facebook ha sottolineato che la nuova politica si applicherà ai contenuti che sono stati modificati "in modi non evidenti ad una persona media e che probabilmente indurrebbero in errore qualcuno", o che sono stati creati da algoritmi d'intelligenza artificiale o machine learning.

La politica, come osservato da Facebook, intacca anche contenuti satirici e le parodie, o semplicemente i video che sono stati editati per cambiare l'ordine delle parole o rimuoverle.

Il divieto ai deepfake arriva dopo che un filmato di Nancy Pelosi, la speaker democratica al Congresso, è diventato virale sulle piattaforme social la scorsa estate. La propagazione del video ha spinto vari politici ed opinionisti a fare pressione su Facebook per evitare che episodi di questo tipo potessero accadere nella delicata campagna elettorale che si stanno preparando ad affrontare gli Stati Uniti.

In Italia il caso dei deep fake applicati alla politica è saltato all'occhio dell'opinione pubblica dopo la diffusione del finto video di Renzi da parte di Striscia la Notizia.