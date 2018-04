Facebook supera egregiamente il caso Datagate: trimestrale da record

Nonostante il caso Datagate, almeno dal punto di vista finanziario Facebook non sembra aver accusato il colpo dello scandalo. Nella giornata di ieri, sulla scia di quanto fatto da altre compagnie, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato i dati trimestrali, nel corso del quale ha aumentato sia ricavi che profitti.

E' chiaro però che lo scandalo Datagate è venuto fuori solo nell'ultima parte della trimestrale, motivo per cui la società di Menlo Park non ha registrato un grosso impatto a livello economico, che sarà tangibile di più nel Q2 2018.

Nel Q1, però, Facebook ha guadagnato 49 milioni di nuovi utenti al giorno, per un totale di 1,45 miliardi di iscritti attivi al giorno, in aumento del 3,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Aumenta anche il numero di utenti attivi quotidianamente negli Stati Uniti ed in Canada, che si attesta a 185 milioni, e proprio questo rappresenta un ottimo risultato dal momento che nello scorso trimestre la società aveva riportato una contrazione definita "storica".

In termini economici, la società ha registrato un fatturato di 12 miliardi di Dollari, in aumento del 50 per cento rispetto all'anno precedente. Si tratta di un risultato eccezionale, ben al di sopra delle aspettative degli analisti.

Nel corso della conference call tenuta a margine, Zuckerberg ha anche commentato la sua testimonianza davanti al Congresso degli Stati Uniti, definita un "momento importante per rispondere a tutte le domande su Cambridge Analytica e per assicurarci che il tutto non accada di nuovo". Il CEO ha anche annunciato che il proprio team è al lavoro su delle nuove politiche per prevenire interferenze straniere nelle imminenti elezioni in Messico e Brasile.

Gli utenti giornalieri di Facebook sono 1,45 miliardi, in crescita del 13 per cento su base annua, mentre quelli mensili solo 2,2 miliardi, anch'essi in aumento del 13 per cento sulla stessa base. Tali dati però sono in calo rispetto a quelli registrati nel primo trimestre del 2016 o 2015.