Facebook ora supporta lo streaming di Spotify interno all'app del social

Una settimana fa abbiamo parlato dell’intento di Facebook di portare nuove feature lato “social audio” sull’applicazione, tra cui una allora ignota collaborazione con Spotify. Ebbene, proprio nelle ultime ore è stato ufficializzato il lancio di una funzionalità particolarmente interessante che piacerà a tutti gli utenti.

L’annuncio è giunto da entrambe le società e riguarda nello specifico un “miniplayer” all’interno del social network nella versione mobile. In altre parole, quando ci troveremo a navigare il feed di Facebook dall’applicazione Android o iOS e troveremo il link a una canzone su Spotify, alla sua pressione apparirà una piccola estensione che permetterà la riproduzione del brano senza aprire l’app del servizio di streaming musicale.

Questa novità sarà disponibile per utenti con account gratuito e anche per coloro che sono iscritti a un piano Premium, e funzionerà sia con canzoni che con podcast presenti su Spotify. Saranno comunque necessari alcuni piccoli passaggi per usarla:

Toccare il pulsante "Riproduci" sul brano che tu, il tuo amico, un familiare o qualsiasi altro contatto ha condiviso da Spotify al feed di notizie di Facebook;

La prima volta che si accederà alla funzionalità sarà mostrata una finestra di dialogo: sarà sufficiente fare clic su "Connetti" per proseguire;

Sarà dunque chiesto di effettuare l’accesso a Spotify, passo che cambierà automaticamente l’app aperta fino al completamento del login.

In seguito, Spotify continua a riprodurre il brano o il podcast d’interesse anche all’interno dell’app di Facebook e permetterà di controllare la riproduzione mentre si naviga sul proprio feed di notizie.

Al momento questa novità è disponibile in molti paesi in tutto il mondo, ma curiosamente non appare alcun paese europeo. Con ogni probabilità si tratterà, quindi, di una prima fase di test prima del lancio definitivo in tutti i mercati d’interesse.

Ma a proposito di Spotify, la società recentemente ha annunciato un aumento delle tariffe per ogni piano di iscrizione proposto.