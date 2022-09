Facebook svela il nuovo sistema d'IA che crea video partendo dal testo

Un cane che indossa un mantello rosso, con tanto di occhiali da sole, che vola in cielo. Ma anche degli unicorni che galoppano lungo la spiaggia. Meta ha presentato così un nuovo sistema d’intelligenza artificiale in grado di creare video partendo da dei semplici messaggi di testo.

Si chiama semplicemente Make-A-Video e fa parte di una ricerca condotta dal team di Meta che si occupa d’intelligenza artificiale, che mira a creare nuovi contenuti partendo da poche righe di testo. Meta ha anche affermato che Make-A-Video è in grado di generare video anche da immagini o video simili.

Il sistema, spiega la società madre di Facebook, si basa su una tecnica nota come “IA generativa”, che ha il “potenziale di aprire nuove opportunità per creatori ed artisti”, ed infatti non è un caso che anche altre compagnie stiano studiando approcci simili. La notizia tra l’altro arriva a poche ore dall’annuncio dell’apertura di Dall-E di OpenAI al pubblico.

Meta ha affermato che rilascerà una demo di Make-A-Video, ma lo strumento attualmente non è disponibile per tutti. “La ricerca sull’IA generativa sta spingendo in avanti l’espressione creativa, e sta fornendo alle persone strumenti per creare nuovi contenuti in modo rapido e semplice”, ha affermato Meta in un post sul blog. “Con poche parole o righe di testo, Make-A-Video può dare vita all’immaginazione e creare video unici pieni di colori e paesaggi vividi”. Chiaramente, trattandosi di un sistema ancora giovane, Meta è aperta a feedback terzi.