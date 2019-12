Facebook sta sviluppando un sistema operativo per contrastare Android e iOS

Arriva così, in un tranquillo giovedì di metà dicembre 2019, l'annuncio bomba da parte di Facebook: l'azienda di Mark Zuckerberg sta sviluppando un sistema operativo proprietario.

In particolare, stando a quanto riportato da TechCrunch e The Information, la società sta realizzando un OS destinato ai dispositivi mobili e agli indossabili. L'obiettivo è chiaramente quello di provare a mettere fine al "duopolio" di Android e iOS. L'ultima volta che qualcuno ci ha provato realmente sappiamo tutti com'è andata (chi ha detto Windows Phone?), ma d'altronde un'azienda come Facebook ha tutte le carte in regola per poter fare i giusti investimenti.

L'annuncio è arrivato tramite le parole il vicepresidente del reparto hardware di Facebook, Andrew Bosworth, che ha dichiarato: "Vogliamo che nella prossima generazione ci sia spazio per noi. Pensiamo di non poterci fidare delle soluzioni già presenti sul mercato e per questo motivo faremo da soli". D'altronde, la volontà di espansione dell'azienda si evinceva già dall'arrivo di prodotti come Facebook Portal e Portal TV (qui la nostra recensione).

Insomma, Zuckerberg e soci sembrano voler mettere le mani anche sul mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili, dopo quello dei social network. Chissà se sarà veramente questa la volta buona per mettere i bastoni tra le ruote ad Apple e Google. Probabilmente Facebook partirà con dei test su mercati come quelli degli occhiali AR, ma in seguito la "battaglia" potrebbe farsi realmente interessante.