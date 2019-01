Facebook testa gli inviti agli eventi tramite le Storie

L'anno da poco concluso passerà alla storia come quello in cui le Storie sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale. Sono tante infatti le piattaforme che hanno adottato il sistema di post a scomparsa dopo 24 ore, tra cui Facebook su cui però il riscontro è stato sicuramente inferiore rispetto ad Instagram.

E' proprio per questo motivo che il social network di Mark Zuckeberg sta testando nuovi modi per aumentare l'utilizzo.

L'ultima frontiera potrebbe essere rappresentata dagli inviti per gli eventi. La società americana infatti ha lanciato un programma di test che consente agli utenti di inserire gli inviti nelle Storie, che a questo punto si trasformano in un vero e proprio canale pubblicitario per i PR. Basterà infatti condividere un determinato evento in una storia per consentire agli amici non solo di farglielo conoscere, ma anche di mostrare il loro interesse tramite l'apposito pulsante, come vi mostriamo nella fotografia in calce.

Il test è cominciato negli Stati Uniti, Messico e Brasile, ed almeno al momento Facebook non ha rivelato il possibile arrivo in altri paesi, tra cui l'Italia.

Appare quindi chiara l'intenzione di Facebook di consentire agli utenti di pubblicizzare i loro eventi tramite nuovi metodi, rappresentati appunto anche dalle Storie, appunto.