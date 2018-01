Facebook testa una nuova sezione dedicata alle news e agli eventi locali

Facebook sta testando una nuova sezione nell’app denominata “” che aggrega notizie, eventi ed annunci locali. In questo modo sarà più facile trovate notizie del luogo acquisite da fonti autorevoli.

Il test messo in pratica da Facebook, è al momento molto ristretto ed è in corso in solo sei città per ora: New Orleans, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia e Binghamton.

Gli utenti che vivono in queste città sono in grado di poter accedere a questa nuova sezione dell’applicazione del social network per scoprire tutte le ultime novità della propria città, comprese le notizie degli editori locali e tutti gli eventuali allarmi di sicurezza. Per far emergere le notizie più interessanti, Facebook ha deciso di utilizzare un sistema di machine learning. Gli editori locali che appariranno all’interno di questa sezione dovranno, però, essere prima verificati ed approvati dal team “News Partnerships” del social network che è gestito da Campbell Brown (ex NBC).

L’iniziativa, ha spiegato il social, rientra nel Journalism Project, lanciato dopo le ultime elezioni presidenziali americane che hanno acceso i riflettori sul fenomeno delle fake news online.