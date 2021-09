Facebook, trapelano gli occhiali intelligenti di RayBan a poche ore dal lancio

Come noto, nella giornata di oggi è previsto l'annuncio di Facebook e RayBan dei nuovi occhiali intelligenti ed a poche ore dall'evento ufficiale il popolare leaker Evleaks ha pubblicato una serie di presunte foto del dispositivo indossabile.

Come mostriamo attraverso la gallery presente in calce, Facebook ed il produttore di occhiali dovrebbero presentare diverse finiture e montature diverse: Wayfarer, Round e Meteor, comunque tutte simili ai classici design di RayBan.

La differenza è dettata dalla presenza di due fotocamere vicino alle cerniere su entrambi i lati ed un pulsante sull'asta destra che probabilmente se premuto attiverà le lenti e permetterà di acquisire i contenuti.

Non si tratta della prima volta in assoluto che gli occhiali intelligenti di Facebook e RayBan trapelano in rete: già nelle passate settimane infatti in molti li avevano notati addosso del CEO Mark Zuckerberg, che tramite il proprio account ufficiale ha anche pubblicato alcuni filmati che potrebbero essere stati acquisiti direttamente dagli occhiali. Le intenzioni delle due società sembrano però essere chiare: proporre agli utenti occhiali ultratecnologici ma con il classico design dei RayBan. Ciò che resta da capire è se tali lenti potranno essere graduate o no, ma probabilmente nel primo periodo la risposta sarà negativa.

L'annuncio ufficiale è in programma nella giornata di oggi.