Facebook trascriveva i messaggi vocali degli utenti, l'azienda lo ha confermato

Facebook torna al centro del ciclone. Dopo la vicenda di Cambridge Analytica, i giornalisti di Bloomberg sono riusciti a scoprire che l'azienda di Mark Zuckerberg ha trascritto i messaggi vocali degli utenti in passato. Facebook ha confermato l'accaduto, ma ha dichiarato che non lo farà mai più.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, l'azienda di Mark Zuckerberg si sarebbe servita di centinaia di persone per trascrivere messaggi audio inviati dagli utenti su Facebook Messenger. Gli ex dipendenti di Facebook hanno affermato di aver ascoltato le conversazioni degli utenti, a volte contenenti anche contenuti volgari, e di averle trascritte. Tuttavia, i dipendenti hanno detto a Bloomberg di non sapere il motivo per cui Facebook ha voluto effettuare quest'operazione.

Dal canto suo, Facebook ha confermato di aver trascritto i messaggi audio e ha dichiarato che non lo farà più, dopo essersi confrontata con altre società. L'azienda ha annunciato che "proprio come Apple e Google, abbiamo messo in pausa la revisione umana dell'audio più di una settimana fa." Insomma, a quanto pare la trascrizione dei messaggi audio era piuttosto diffusa tra i giganti della Silicon Valley.

Secondo l'azienda di Mark Zuckerberg, il motivo della trascrizione dei messaggi audio era quello di "verificare se l'IA di Facebook interpretava correttamente i messaggi. [...] (L'azienda, ndr) accede al microfono degli utenti solo se l'utente ha autorizzato l'app e ha attivamente utilizzato una funzione specifica che richiede l'audio (che sarebbe il pulsante del microfono nella chat di Messenger)".