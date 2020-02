Facebook ora può trasformare una foto 2D in una 3D tramite l'IA!

Facebook ha implementato una tecnologia in grado di convertire una foto 2D in 3D, consentendo anche ai possessori degli smartphone più datati di utilizzare la funzionalità Foto 3D.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge e come scritto dalla stessa Facebook sul suo blog dedicato all'IA, l'obiettivo è quello di estendere la possibilità di pubblicare scatti in 3D anche a chi dispone di dispositivi che possiedono una singola fotocamera, come, ad esempio, gli iPhone di qualche anno fa.

In parole povere, senza entrare troppo in tecnicismi, Facebook è riuscita a utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere 3D delle foto 2D. La funzionalità coinvolge sia la fotocamera anteriore che quella posteriore ed è già partita la fase di rollout. Insomma, la società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un traguardo molto interessante, riuscendo ad "arginare" un limite tecnico non di poco conto.

Vi ricordiamo che la funzionalità Foto 3D è stata originariamente introdotta da Facebook nel 2018, ma, per poter pubblicare degli scatti del genere, finora era necessario disporre di uno smartphone che fosse in grado di sfruttare la profondità attraverso i sensori fisici. Per maggiori dettagli sulla funzionalità Foto 3D, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Facebook.



Chiaramente, l'azienda di Mark Zuckerberg non è la prima ad approcciarsi a questo mondo e ci sono già state altre aziende che in passato sono riuscite a mettere in piedi sistemi in grado di "trasformare" una foto 2D in 3D.