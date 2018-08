Facebook e Twitter contro account russi: rimossi molti profili in vista delle elezioni USA

Sappiamo tutti come la manipolazione tramite il connubio fake news - social network sia diventata oramai un problema particolarmente attuale. Per questo motivo, Facebook e Twitter hanno deciso di rimuovere centinaia di account, legati principalmente a Russia e Iran, per prevenire possibili problemi.

In particolare, come riportato anche dalla BBC, la società di Mark Zuckerberg ha individuato e prontamente cancellato dalla sua piattaforma 652 account, tra pagine, gruppi e profili, che secondo il colosso della Silicon Valley avrebbero potuto effettuare azioni di manipolazione durante la campagna elettorale relativa alle prossime elezioni di midterm degli Stati Uniti d'America.

Gli account in questione avrebbero messo in atto in passato una "condotta non autentica coordinata", con la condivisione di parecchio materiale a sfondo politico. Tuttavia, Facebook ha ammesso di non aver ancora completato tutte le analisi del caso, con il materiale sospetto che è ancora in fase di verifica. Si tratta, dunque, di prevenzione, con la società di Mark Zuckerberg che ha già informato il governo degli Stati Uniti d'America e quello britannico.

Twitter, invece, ha sospeso 284 account accusati di "manipolazione coordinata". Insomma, i due popolari social network hanno deciso di correre subito ai ripari al primo campanello d'allarme, in modo da cercare di evitare scandali come quelli che si sono visti in passato. Basterà la rimozione di questi account a far desistere i malintenzionati? Staremo a vedere.