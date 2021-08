Facebook, ufficiale: arriva crittografia end-to-end su chiamate e videochiamate

Preannunciata già qualche mese fa, la crittografia end-to-end su Facebook Messenger è stato uno dei leit motif della community per anni, soprattutto in virtù del fatto che l'altra piattaforma di instant messaging Whatsapp la integra ormai da diverso tempo.

L'annuncio è arrivato in giornata sul blog ufficiale dell'azienda dove vengono anche illustrate le caratteristiche dell'operazione.

La compagnia ha affermato che "Dal 2016 offriamo la possibilità di proteggere le tue chat di testo individuali con la crittografia end-to-end. Nell'ultimo anno, abbiamo assistito a un'impennata nell'uso delle chiamate audio e video con oltre 150 milioni di videochiamate al giorno su Messenger. Ora stiamo introducendo la chiamata a questa modalità di chat in modo che tu possa proteggere le tue chiamate audio e video con questa stessa tecnologia, se lo desideri. [...] Il contenuto dei tuoi messaggi e delle tue chiamate in una conversazione crittografata end-to-end è protetto dal momento in cui lascia il tuo dispositivo al momento in cui raggiunge il dispositivo del destinatario. Ciò significa che nessun altro, incluso Facebook, può vedere o ascoltare ciò che viene inviato o detto. Tieni presente che puoi segnalarci un messaggio crittografato end-to-end se qualcosa non va".

Ancora in fase di test interno invece la stessa funzionalità nei Direct di Instagram. Facebook non nasconde che fra i progetti futuri ci sarebbe anche la possibilità di estendere la crittografia end-to-end anche alle conversazioni di gruppo, sia video che audio.

Un'ottima notizia per una piattaforma che ha da poco ceduto lo scettro al colosso Tik Tok in termini di download totali.