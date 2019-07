Facebook, ufficiale la multa da 5 miliardi di Dollari per il caso Cambridge Analytica

I rumor trapelati in precedenza trovano conferma. Nella mattina di oggi, la Federal Trade Commission ha annunciato formalmente di aver trovato un accordo da 5 miliardi di Dollari con Facebook per le violazioni della privacy degli utenti ed il caso Cambridge Analytica.

Nell'accordo presentato oggi, la FTC sostiene che Facebook ha violato la legge non riuscendo a proteggere i dati da terze parti, ma è anche stata dichiarata colpevole dello sfruttamento dei numeri di telefono per scopi commerciali, e di aver mentito agli utenti sostenendo che il software di riconoscimento facciale fosse disattivato come impostazione predefinita.

A parte la multa miliardaria, la seconda più elevata imposta dalla FTC nella sua storia, Facebook introdurrà un sistema di revisione per tutti i nuovi prodotti, che dovranno essere rivisti dall'amministratore delegato Mark Zuckerberg e soggetti esterni indipendenti ogni trimestre.

Il social network ha anche accettato di introdurre un sistema di regole più severo per la gestione delle app di terze parti, specificando lo scopo del trattamento dei dati degli utenti.

In un post sul blog, Facebook ha affermato che l'accordo "segnerà una svolta più marcata verso la privacy, su una scala diversa rispetto a quanto fatto in passato", e porterà ad un "cambiamento fondamentale nel modo in cui affrontiamo il nostro lavoro ed imporrà ulteriori responsabilità alle persone che sviluppano i nostri prodotti a tutti i livelli aziendali".

L'ammontare della multa era stato criticato da alcuni politici, che l'avevano etichettato come esiguo se confrontato al fatturato della società.