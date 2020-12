Facebook, ultime ore per giocare all'originale FarmVille: se ne va nel 2021

Facebook, il noto social network di Mark Zuckerberg e soci, ha accolto diversi videogiochi di successo nel corso della sua storia. Tra i titoli casual che hanno attirato di più l'attenzione del pubblico, soprattutto negli anni attorno al 2010, c'è sicuramente stato FarmVille, noto browser game sviluppato da Zynga.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e New York Times, per il titolo originale, uscito nel 2009, è arrivata l'ora di chiudere. Infatti, come ampiamente preannunciato, dopo oltre dieci anni di "servizio" FarmVille non sarà più giocabile a partire dal 1 gennaio 2021. Questo significa che quelle che ci separano dal prossimo anno sono le ultime ore per accedere al gioco.

Le motivazioni sono da ricercarsi nel fatto che si tratta di un browser game basato su Adobe Flash Player, soluzione che se ne sta per andare definitivamente. In seguito al suo lancio nel 2009, FarmVille era riuscito, in soli due mesi, a raccogliere 10 milioni di utenti attivi su base quotidiana. Pensate che Zynga aveva persino portato a casa il traguardo di un picco di 30 milioni di utenti giornalieri. Insomma, se ne va uno dei titoli simbolo dell'era dei browser game su Facebook.

In ogni caso, se volete tornare per qualche momento al gioco originale, potete farlo collegandovi alla pagina ufficiale Facebook di FarmVille. Se, invece, vi state chiedendo se esistono altri titoli della serie, dovete sapere che Zynga sta continuando a portare avanti FarmVille su dispositivi mobili.