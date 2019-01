Il NYT: Facebook unirà le chat di Whatsapp, Instagram e Messenger

La notizia ha del clamoroso e potrebbe portare ad un vero e proprio terremoto nel mercato della messaggistica. Secondo quanto riportato dal New York Times, Facebook avrebbe intenzione di unire i servizi di messaggistica unendo le chat di Whatsapp, Instagram e Messenger.

Le implicazioni, ovviamente, per gli utenti sarebbero importanti. Un utente di Messenger infatti potrebbe essere in grado di cominciare una conversazione crittografata end-to-end con qualcuno che dispone solo di un account Whatsapp, ad esempio.

E' bene però precisare che Messenger, Instagram e Whatsapp dovrebbero restare disponibili sotto forma di applicazioni separate, ma le funzionalità di messaggistica comuni verranno unificate.

Facebook ha confermato il rapporto in una dichiarazione rilasciata per lo stesso giornale, secondo cui la mossa potrebbe rappresentare un cambio strategico epocale per la compagnia di Mark Zuckerberg: "vogliamo sviluppare la migliore esperienza di messaggistica possibile. Le persone vogliono che la messaggistica sia veloce, semplice, affidabile e privata. Stiamo lavorando per rendere la maggior parte dei nostri prodotti di messaggistica crittografati usando la tecnologia end-to-end e considerando tutti i modi per facilitare le comunicazioni con amici e familiari attraverso le reti" si legge nella dichiarazione.

Il rapporto sostiene che alcuni dipendenti di Instagram e Whatsapp avrebbero mostrato qualche perplessità a riguardo, ma la decisione di unire le tre piattaforme sarebbe stata presa direttamente dall'amministratore delegato del gruppo, Mark Zuckerberg. Il Times sostiene che il CEO avrebbe confermato il tutto ai dipendenti lo scorso 7 Dicembre, fornendo però risposte "vaghe e tortuose", al punto che molti potrebbero decidere di andarsene in quanto in disaccordo.

In particolare, quelli più infastiditi sarebbero i dipendenti di Whatsapp, in particolare perchè vedono la scelta come un modo per snaturare un'applicazione che ha puntato da sempre su privacy e crittografia.

La sfida però è tutt'altro che semplice, in quanto le tre piattaforme funzionano in modo diverso, ma il progetto dovrebbe vedere la luce solo nel 2020.