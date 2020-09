Facebook unirà le chat di WhatsApp, Instagram e Messenger in un'app per commercianti

La COO di Facebook Sheryl Sandberg ha annunciato con un post sul blog ufficiale dell’azienda che fra poco arriverà una nuova app chiamata Facebook Business Suite, creata appositamente per i proprietari di piccole aziende locali per facilitargli la gestione dei loro profili e della pagina della propria compagnia. E c’è una novità molto interessante.

Vi ricordate il tanto rumoreggiato piano di Facebook di unire le chat di Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp? Ebbene, Business Suite sarà il primo passo importante che permetterà di rendere questa idea realtà: l’azienda ha infatti confermato sia tramite il loro post che a The Verge e altre testate online che la nuova app per commercianti unirà l’infrastruttura delle tre app in un unico prodotto, inviando dunque notifiche uniche per i messaggi da qualsiasi social di Mark Zuckerberg. Piccola nota: WhatsApp in realtà arriverà fra un po' più tempo, poiché l'integrazione necessiterebbe di più lavoro.

Non solo, ma Business Suite permetterà ai commercianti di postare sia su Facebook che Instagram allo stesso tempo, ricevendo informazioni e statistiche interessanti sul loro engagement, sulle loro eventuali campagne pubblicitarie e tanto altro. Alcuni proprietari di negozi locali e non solo hanno già testato Facebook Business Suite e condiviso le loro opinioni riguardo l’app, come Amanda Stefl, fondatrice di Timber Hill Winery a Milton: “L’app rende più veloce e più facile l’analisi dei post su Facebook e Instagram, l’interazione con i clienti tramite chat o commenti, insomma ci aiuta a migliorare il nostro reach e engagement su entrambe le piattaforme”.

Il report inoltre ha riportato qualche dato interessante, ottenuto tramite ricerche condotte in partnership con World Bank: i business locali che realizzano il 25% o più delle loro vendite online hanno maggiori probabilità di vendere di più rispetto a questo periodo dell’anno scorso, e meno probabilità di ridurre il loro numero di dipendenti. Insomma, con il lockdown causa COVID-19 approdare nel mondo dell’e-commerce sembra sempre più fondamentale anche per le PMI. Facebook Business Suite potrebbe allora rivelarsi estremamente utile per tutte loro, per aumentare le vendite e rendere ancor più nota la loro realtà e ciò che offrono.

Sarà interessante ora capire quando l’integrazione di Messenger, Instagram e WhatsApp in un’unica app per tutti gli utenti verrà portata a termine. Se questo primo passo sarà di successo, probabilmente si tratterà soltanto di qualche mese.