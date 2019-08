Facebook sta usando il videogioco Minecraft per allenare una AI

Facebook sta cercando di costruire un nuovo assistente AI avanzato e stanno usando Minecraft per allenarlo. L'obiettivo finale è quello di creare un assistente in grado di gestire una vasta gamma di attività, mentre gli algoritmi AI sono generalmente molto bravi in ​​una sola cosa, e imparare ancora di più man mano che interagisce con gli umani.

Il primo passo per fare questo? costruire un bot in grado di creare tutto ciò che si desideri nel famoso videogioco Minecraft.



Nella ricerca pubblicata sul server di prestampa ArXiv, i ricercatori scrivono che esiste un numero quasi illimitato di possibili attività in Minecraft e che intendono esplorare quante di queste sono effettivamente riproducibili da una AI.



"I giocatori di Minecraft sono creativi e la diversità degli oggetti creati dai giocatori in Minecraft è sorprendente", scrivono. "Questi includono monumenti, sculture, templi, montagne russe e interi paesaggi urbani."



Comprendere il linguaggio umano, per un computer, è più difficile di quanto possa sembrare, anche all'interno dei confini di un server Minecraft. Nel gioco, i giocatori possono esplorare un mondo virtuale, raccogliere risorse naturali, creare strumenti e costruire strutture impossibili e bloccate.



La sfida per l'IA è l'analisi di tali richieste. Anche quando si dice all'intelligenza artificiale di costruire una struttura con specifiche precise, il bot dovrebbe sapere cosa significa ogni parola e come dovrebbe essere la struttura, distinguendo tra misurazioni, istruzioni e qualsiasi altro contesto che il giocatore potrebbe voler intendere. Una sfida, insomma, non da poco. Vedremo cosa saranno in grado di fare!