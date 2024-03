Facebook utilizzerà l'IA per rendere l'algoritmo che consiglia i video più preciso

Meta ha annunciato un nuovo aggiornamento all’algoritmo utilizzato da Facebook per consigliare Reel agli utenti sul newsfeed ed i gruppi, oltre che nella schermata dedicata. Il social network di Mark Zuckerberg, nella fattispecie, si affiderà all’intelligenza artificiale per potenziare il suo algoritmo.

L’annuncio è stato dato da Tom Alison, il quale ha spiegato che Meta ha intenzione di utilizzare questo nuovo sistema all’interno di tutte le componenti dell’applicazioni in cui vengono mostrati i Reels. Già da qualche anno, Facebook sta puntando molto sui Reels nel tentativo di mettersi in concorrenza con TikTok: il nuovo formato si sta dimostrando particolarmente efficace e popolare, e per tale ragione la società vuole massimizzare l’utilizzo ed adozione.

In una conferenza incentrata sul mondo tech tenuta a San Francisco ed organizzata da Morgan Stanley, Alison ha spiegato che durante i test del nuovo sistema di raccomandazione dei video basato sull’IA, il tempo di visualizzazione con i Reels è aumentato di circa l’8-10%. “Quindi ciò che ci ha portato a giungere alla conclusione è che questa nuova architettura del modello sta imparando dai dati in modo molto più efficiente rispetto alla generazione precedente" ha affermato il dirigente.

Le differenze rispetto a quanto sta avvenendo attualmente sono importanti: ad oggi, Facebook utilizza diversi sistemi di raccomandazione di video per Reels, Gruppi e Feed. Tuttavia, appare evidente l’intenzione di unificarlo.

Alison ha anche spiegato che Meta in questo modo sarà in grado di offrire “raccomandazioni più coinvolgenti e pertinenti”.

Qualche giorno fa, intanto, sono arrivate alcune nuove accuse in Europa nei confronti di Meta per la raccolta dati di Instagram e Facebook.