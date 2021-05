Facebook, quanto valgono i vostri dati? La cifra guadagnata per singolo utente

La curiosità relativa a quanto guadagna Facebook da ogni singolo utente è molto alta. D'altronde, per quel che riguarda un social network, può risultare difficile per l'utente comprendere quale sia il "costo" da pagare in termini di dati. In queste ore sono emersi dati interessanti, quindi è bene analizzare la situazione.

Ebbene, stando a un report effettuato dal portale Chartr, che sta attirando particolarmente l'attenzione, ogni utente vale in media 16 dollari al mese per Facebook. Questi dati sono relativi unicamente a Canada e Stati Uniti d'America e si basano sui primi mesi del 2021, ma si tratta sicuramente di una statistica interessante. In ogni caso, il sito Web coinvolto afferma di aver basato il calcolo sulla trimestrale di Facebook.

Secondo quest'ultima, in questi tre mesi Mark Zuckerberg e soci avrebbero guadagnato 48 dollari per utente in media. Ovviamente, tutto questo grazie alla pubblicità mirata, che si basa sui dati legati a chi utilizza il social network. Il calcolo arriva in un periodo in cui i cookie traccianti sono al centro dell'attenzione mediatica. Giusto per farvi un esempio concreto, Firefox ha da poco lanciato una "frecciatina" non di poco conto a Facebook.

Per il resto, i dati fanno emergere una questione da non sottovalutare: 16 dollari al mese rappresentano una cifra che supera molti abbonamenti ai principali servizi digitali. Un'analisi che fa riflettere.