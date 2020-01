Facebook vara la rivoluzione dei pagamenti: Whatsapp Pay in arrivo nei prossimi mesi

Nuova mossa di Facebook e Mark Zuckerberg. Il fondatore del social network americano ha infatti annunciato che nel corso dei prossimi mesi sarà espansa la disponibilità di Whatsapp Pay, la piattaforma di pagamento che consentirà agli utenti di scambiare denaro tramite le chat.

Il giovane CEO, nel corso della conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari del Q4 2019, ha spiegato che il sistema Whatsapp Pay sarà "implementato in diversi paesi nei prossimi sei mesi", ma non ha diffuso alcuna lista delle nazioni in cui verrà lanciato. Zuckerberg ha anche spiegato che si tratterà di un metodo di pagamento digitale "facile e veloce", e l'ha paragonato all'invio di una fotografia.

Whatsapp Pay potrà essere utilizzato non solo per inviare soldi ai contatti, ma anche per effettuare pagamenti sui siti di e-commerce che decideranno di adottare questa nuova soluzione.

Attualmente l'ecosistema Facebook, che oltre al social network comprende anche Whatsapp ed Instagram ha una base di utenti di circa 2,9 miliardi di persone, che ogni mese accedono regolarmente ai servizi. Quotidianamente le app vengono consultate da 2,3 miliardi, a cui si aggiungono 140 milioni di piccole imprese che li usano per crescere e per promuovere i loro prodotti.



Sarà rivoluzione? Fatecelo sapere tramite i commenti.