Facebook, il ventesimo anniversario si avvicina: BBC annuncia un documentario sul social

Negli scorsi giorni abbiamo provato a spiegarvi quali sono i piani per il futuro di Facebook e Meta, cercando di districarci tra le complesse manovre dell'azienda di Menlo Park. Nonostante l'apparente confusione che circonda la compagnia, però, Facebook sta già per compiere 20 anni, e non sembra voler arrivare impreparata all'evento.

Stando a quanto riporta Engadget, il colosso dei social network starebbe collaborando nientemeno che con la BBC per una docu-serie sulla storia di Meta, che dovrebbe essere rilasciata nel corso del 2024, proprio in concomitanza con il ventesimo anniversario della compagnia di Mark Zuckerberg. La notizia è stata poi ufficializzata con un comunicato stampa della stessa BBC, che ci fornisce anche alcuni dettagli sulla serie TV basata su Facebook.

In particolare, il comunicato rivela che quella della BBC sarà una serie TV in tre puntate su Mark Zuckerberg e il suo social network. Con ogni probabilità, il documentario si baserà perlopiù sui primi anni di vita di Facebook, mostrandone le origini all'interno del campus di Harvard e la battaglia legale tra lo stesso Zuckerberg e i gemelli Winklevoss, che peraltro è già stata raccontata nel film del 2010 The Social Network, di David Fincher (se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di The Social Network).

In realtà, la serie TV della BBC promette di essere una ricostruzione fedele e documentaristica della vicenda, priva degli artifici narrativi introdotti da David Fincher nella sua pellicola: per arrivare ad un tale livello di fedeltà storica, l'emittente inglese intende mostrare "interviste ai protagonisti dell'ascesa di Facebook, testimonianze degli insider, diari personali e rari materiali di archivio".

Infine, la compagnia che si occupa della produzione della serie, Mindhouse, ha spiegato che intende usare il documentario per indagare l'ascesa del social network e come Facebook ha cambiato la vita umana e le interazioni sociali: un obiettivo decisamente ambizioso, soprattutto per un prodotto di sole tre puntate.