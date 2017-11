Facebook: la verifica degli account avverrà attraverso una fotografia?

Importante svolta per Facebook in termini di sicurezza. Il gigante dei social network, infatti, sta chiedendo ad alcuni utenti di caricare una fotografia del proprio volto per verificare le loro identità dopo a seguito del rilevamento da parte dei processi automatizzati di attività sospetta.

La conferma è stata data dalla stessa compagnia di Menlo Park a Wired, a cui ha annunciato che il riconoscimento del volto sarà automatizzato, e la foto verrà eliminata dai server non appena la verifica sarà completata con successo. L'utente, invece, dal suo canto per sbloccare l'account sarà costretto a caricare la fotografia, altrimenti non vi potrà più accedere.

La decisione sarebbe stata presa in quanto sempre più utenti avrebbero cercato di ingannare l'attuale sistema di verifica, che da ora controllerà che la foto sia unica e mai caricata sul proprio sito. Ciò vuol dire che probabilmente il sistema confronterà la firma digitale con le immagini precedentemente caricate sul servizio.

Facebook, dal canto suo non ha fornito ulteriori dettagli su quali saranno le attività sospette che rientreranno in questa procedura, ma ha delineato i punti che andranno ad influire: l'invio di molte richieste d'amicizie, la creazione di una quantità elevata di annunci pubblicitari e la loro creazione o modifica.

Facebook starebbe anche testando un sistema contro il revenge porn, che prevede l'upload da parte degli utenti delle loro foto nude .