Facebook vieta i quiz sulla personalità e le app inutili

Facebook è stata attanagliata dalle cause legali legate ai problemi con la privacy che negli ultimi mesi hanno pesantemente minato la fiducia degli utenti. A qualche ora di distanza dall'annuncio dei risultati finanziari del Q1 2019, è arrivata un'importante novità dal social network di Mark Zuckerberg.

Facebook infatti ha ufficialmente annunciato il ban di quiz sulla personalità ed altre applicazioni che considera di "utilità minima". La mossa arriva ad un anno dallo scandalo Cambridge Analytica, che ha coinvolto la società di dati inglese che aveva acquisito i dati degli utenti Facebook proprio tramite un'applicazione mascherata sotto forma di quiz.

Il social network ha anche annunciato che interromperà il supporto per alcune versioni precedenti alle API attuali, proprio per ragioni legate alla sicurezza.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Facebook ha invitato gli sviluppatori a consultare l'elenco delle API che saranno pensionate a breve e modificarle nel caso le loro app dovessero dipendere da una di esse. La società ha avvertito che a partire dal 30 Luglio le applicazioni che utilizzano le API presenti in tale elenco non saranno più compatibili con la piattaforma e per tanto smetteranno di girare.

Facebook nella lista delle applicazioni di "utilità minima" include anche i quiz sulla personalità che sono sempre più popolari sul sito.