Facebook vola in borsa, e svela quanto guadagna in media con i nostri dati

Facebook nonostante tutto fa una performance da record in borsa, portando a casa un utile di 6,88 miliardi di dollari, con ricavi superiori a quelli previsti. Così l'azienda, nonostante gli scandali e le gaffe, guadagna un 8,43% in borsa. Facebook, inoltre, ha rivelato quanto guadagna in media con i nostri dati.

Ed è forse proprio questa l'informazione più interessante: ogni giorno con le nostre attività sul social, attive o passive che siano, a prescindere che si tratti di scrivere un post, caricare una foto, o anche solo mettere un like o guardare un video caricato da altri, produciamo dati.

La data economy, i dati come il petrolio, se il servizio è gratis allora il prodotto sei te: tutti concetti e paroloni di cui abbiamo letto in ogni possibile forma negli ultimi anni. Ma, effettivamente, quanto guadagna Facebook dalle nostre informazioni? Lo rivela la stessa azienda, pubblicando, assieme a tutte le altre informazioni contenute nell'ultimo report finanziario, anche l'ARPU —average revenue per user.

Oggi l'ARPU, il guadagno medio dell'azienda per i dati prodotti da ogni singolo utente attivo, ammonta a 7,21$. Una crescita del 19% rispetto all'anno scorso,

Numeri da record e il titolo vola in borsa: +8,43% segnala l'ANSA, grazie ai ricavi in crescita del 30$, a quota 16,91 miliardi, nettamente sopra alla scommessa del mercato, che prevedeva ricavi per 16,39 miliardi.

Nel frattempo, di recente, Facebook è stata beccata a pagare i ragazzini per avere accesso a tutti i dati prodotti dal loro cellulare —letteralmente tutti— con una intrusione nella vita delle persone forse senza precedenti.

In borsa fa bene anche Apple, in rialzo. Meno bene Microsoft che perde l'1.5%.