Facebook voleva lanciare uno smartwatch con doppia fotocamera da 349 Dollari: le immagini

Prima di diventare Meta, la divisione Reality Labs di Facebook ha lavorato per quasi due anni su uno smartwatch che però proprio questa settimana sarebbe stato cancellato in via ufficiale dal colosso di Menlo Park. Ciò però non ha bloccato la pubblicazione di rumor sul progetto.

Come riportato da Bloomberg, infatti, la compagnia di Mark Zuckerberg aveva intenzione di lanciare uno smartwatch basato su Android, con cassa quadrata con angoli arrotondati ma bordi piatti in stile iPhone 12 e 13.

Un altro aspetto interessante era rappresentato dalla presenza di due fotocamere: una frontale da 5 megapixel ed una sul retro da 12 megapixel a cui si poteva accedere sganciando l’orologio dal polso. A quanto pare però alcuni problemi di progettazione avrebbero frenato lo sviluppo.

Nel rapporto di Bloomberg si legge che “la seconda fotocamera è stata progettata in modo che gli utenti potessero rimuovere il quadrante dell’orologio dal cinturino per scattare foto rapidamente. Ma la presenza della fotocamera ha causato problemi con un’altra funzione per tradurre i segnali nervosi dal polso in comandi digitali, ha affermato una fonte. Avere quell’abilità tecnica, nota come elettromiografia, era una priorità assoluta per Meta”.

La durata della batteria era stimata intorno alle 18 ore, come Apple Watch, ed il dispositivo sarebbe stato dotato di connettività WiFi, GPS e cellular (eSim).

Il lancio di Milano, questo il nome in codice del progetto, era stato programmato per il 2023 ad un prezzo di 349 Dollari, dopo il Pixel Watch di Google ma anche della nuova generazione di Apple Watch.

Facebook però ha deciso di cancellare il progetto, sebbene stia lavorando a “molti altri progetti indossabili”.