Facebook vuole il suo BeReal: in arrivo una funzione ad hoc in Messenger?

Meta a quanto pare vuole sferrare l’attacco a BeReal. Come notato dal ricercatore Matt Navarra, Facebook sta lavorando ad una nuova funzionalità per Messenger battezzata “Roll Call” che riprenderà a grandi linee il funzionamento di BeReal.

Sebbene ricordi a grandi linee l’app-fenomeno del momento, che chiede agli utenti di scattare una foto con la lente anteriore e posteriore ad un’ora casuale del giorno, Roll Call funzionerà in maniera differente.

Non si tratterà infatti di un copia-incolla diretto di BeReal, dal momento che gli utenti avranno la possibilità di aprire un thread in una chat di gruppo in qualsiasi momento e tramite un prompt verranno guidati nella condivisione dei contenuti attraverso un conto alla rovescia.

Nello screenshot pubblicato da Navarra si legge che “tutti nelle chat potranno accedere a Roll Call ed avranno cinque minuti di tempo per aggiungere una foto o un video. Le persone potranno annullare l'invio delle loro richieste e risposte. La Roll Call non potrà essere cancellata fin quando non sono state inviate tutte le risposte”. Dal momento che ad oggetto c’è la condivisione di contenuti audio e video, Meta chiede agli utenti di “effettuare la condivisione solo con le persone con cui ti senti a tuo agio”.

Ovviamente, almeno al momento non sono emerse indiscrezioni sulla possibile data di lancio, e non è escluso che si tratti di un semplice test.