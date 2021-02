Facebook vuole lanciare il suo Clubhouse? I lavori sarebbero già iniziati

Il fenomeno del momento in termini di social network è sicuramente Clubhouse, l'esclusivo servizio in cui si utilizza solamente la voce. Risulta, dunque, normale che qualcuno voglia "mettere le mani" su questa nuova opportunità di business.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget (la fonte originale è il New York Times), Mark Zuckerberg e soci avrebbero analizzato la situazione e deciso di avviare i lavori per realizzare un servizio simile al succitato social network, che in questo periodo sta facendo particolarmente parlare di sé. Pensate che persino lo stesso Zuckerberg, CEO di Facebook, ha partecipato a un talk show sulla piattaforma. Questo senza contare l'elevato interesse generato dall'arrivo di Elon Musk su Clubhouse.

Insomma, Facebook sembra aver fiutato la possibilità di fare business e starebbe dando vita a una sorta di concorrente di Clubhouse. In ogni caso, stando alle indiscrezioni trapelate finora, il progetto di Zuckerberg e soci sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi non è chiaro quando potrebbe essere effettivamente lanciato. Non si sa inoltre se la volontà sia quella di realizzare una funzionalità da inserire su Facebook o Instagram oppure se si voglia puntare a un nuovo social network.

Attualmente non c'è nulla di ufficiale, ma staremo a vedere. Quel che è certo è che il successo di Clubhouse non sta passando inosservato, tanto che a quanto pare anche altre realtà, come Twitter, sembrano essere intenzionate a questo business.