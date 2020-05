Facebook e YouTube rimuovono 'Plandemic', il film complottista sul Coronavirus

Facebook, YouTube e Vimeo hanno annunciato la rimozione dalle rispettive piattaforme di "Plandemic", l'intervista-film di 26 minuti all'esponente del movimento no-vaxx americano in cui venivano proposte una serie di teorie cospirazioniste e fake news sul Coronavirus.

La scelta è stata presa in quanto il video, divenuto estremamente popolare in rete, avrebbe potuto arrecare danni alle persone a causa delle informazioni inesatte contenute al suo interno.

Plandemic era infatti caratterizzato da una serie di filmati tagliati e cuciti ad hoc per rendere le bizzarre teorie credibili agli occhi dei meno esperti. Eclatante è l'esempio di alcune dichiarazioni fuori contesto di Anthony Fauci, l'esperto della task force della Casa Bianca che erano state inserite completamente a caso per dimostrare la tesi secondo cui i miliardari avrebbero contribuito alla diffusione del Covid-19 per produrre vaccini ed aiutare le case farmaceutiche. Un'altra teoria sosteneva che le mascherine non proteggerebbero dal Coronavirus ma anzi, faciliterebbero l'infezione e sarebbero dannose.

In una settimana Plandemic aveva raggiunto 8 milioni di visualizzazioni, un aspetto non di secondaria importanza che ha spinto i gestori a correre ai ripari.

Un responsabile di Facebook, senza mezzi termini ha affermato che "suggerire che indossare le mascherine faccia ammalare può causare un danno imminente", mentre un portavoce di YouTube al Washington Post ha dichiarato che la scelta di rimuoverlo è dettata dal fatto che le linee guide "vietano consigli diagnostici non verificati dal punto di vista medico". Vimeo invece motiva la rimozione affermando che "i contenuti che diffondono informazioni dannose ed ingannevoli sulla salute sono vietati".

Di recente i colossi del web hanno dichiarato guerra alle fake news sul Coronavirus. Google ad esempio ha bannato l'app di Infowars da Android.