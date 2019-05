Facebook, Zuckerberg incontra Macron: chiesti più controlli sulla privacy

Dopo il tour di Milano, l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha fatto visita anche alla Francia. Il numero uno del social network più importante al mondo è stato ospite del presidente Emmanuel Macron, con cui ha parlato di privacy ed hate speech.

Il numero uno dell'Eliseo ha presentato a Zuckerberg uno studio condotta dal Governo sulla trasparenza ed i discorsi d'incitamento all'odio, che porta la firma anche dell'ex capo delle relazioni di Google Francia.

Uno studio di 33 pagine, in cui la Francia ha proposto la creazione, in ogni paese europeo, di autorità indipendenti che si occupino di far rispettare al social network la trasparenza sui modi in cui vengono moderati ed amministrati tutti i contenuti pubblicati dagli utenti. E' chiaro che il riferimento è strettamente collegato all'attentato di Christchurch, che era stato trasmesso direttamente sul social network.

Il collegamento è facile da intuire: nelle ore successive alla diretta, infatti, il video si è rapidamente diffuso su Facebook, i cui moderatori sono stati accusati di non aver agito tempestivamente.

Zuckerberg, dal suo canto, si è detto "incoraggiato" ed "ottimista sulla legislazione" che intende varare Macron, ma non è chiaro quale sia la posizione degli altri paesi.

Ovviamente si tratta di una situazione radicalmente diversa rispetto a quella ipotizzata dal co-fondatore di Facebook, che aveva invitato le autorità americane a ridurre il potere di Mr.Facebook.